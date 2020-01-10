2020-01-10T13:25:48+03:00
Общество

В Ярославле «серебряных» медалистов могут лишить премий

Проект уже направлен мэрией в муниципалитет города
Полина Вачнадзе
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Ребята с двумя четверками в аттестате могут остаться без каких-либо выплат.Ребята с двумя четверками в аттестате могут остаться без каких-либо выплат.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как говорится в пояснительной записке, традиция денежного поощрения выпускников школ за особые успехи в учебе существует в Ярославле уже более 20 лет. С 2014 года премии выплачивались школьникам, получившим аттестат с отличием, выпускникам, имевшим в итоговом документе «пятерки» и не более двух «четверок», а также «стобальникам». За свои достижения круглые отличники получали три тысячи рублей, «хорошисты» - две тысячи, заработавшие 100 баллов хотя бы по одному предмету – полторы тысячи.

Теперь же городские власти предлагают поощрять лишь тех, кто «проявляет действительно особые способности в учении» и считают целесообразным присуждать городскую премию только двум категориям выпускников. Мэрия собирается оставить награду для «золотых» медалистов в три тысячи рублей, а «стобальников» премировать двумя тысячами рублей. При таком положении дел ребята с двумя четверками в аттестате могут остаться без каких-либо выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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