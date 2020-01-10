Сбили и уехали? В Ярославской области на трассе нашли тело женщины

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:18:41+03:00

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В четверг, 9 января, около 19.50 на трассе «Холмогоры» недалеко от Костромы, обнаружили тело женщины. По предварительной информации, она погибла в ДТП.

Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Полиция устанавливает личность погибшей и участников аварии.

Если вы видели, что произошло на 2 км 450 м к подъезду к Костроме, позвоните по телефонам 8 (4852) 78-49-22, 78-49-25.

ИСТОЧНИК KP.RU