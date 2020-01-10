В новогодние праздники к травматологам обратилась почти тысяча ярославцев

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:35:08+03:00

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Не все ярославцы провели новогодние праздники так, как хотели, для некоторых они прошли под девизом «упал, очнулся, гипс». Основная причина обращений горожан в травмпункт больницы имени Соловьева – переломы и ушибы, полученные при падении на скользких дорогах.

С 1 по 8 января к травматологам обратилось 990 человек. Пик пришелся на 4 января – в эти сутки помощь медиков понадобилась 150 ярославцам. Это почти в два раза больше, чем среднее количество пациентов в рядовой день. Обычно травматологи принимают 80-90 пострадавших в день.

ИСТОЧНИК KP.RU