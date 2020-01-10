В Ярославле пропал 35-летний мужчина с голубыми глазами
Последний раз его видели 4 января
ФОТО: ЯрСпас
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В Ярославле пропал 35-летний мужчина. Сергей Владимирович Ландаренко вышел из дома во Фрунзенском районе 4 января 2020 года и не вернулся.
Сергей выглядит на свой возраст. Рост – 180 сантиметров. Среднего телосложения. Волосы русые, стрижка короткая. Глаза голубые.
Был одет в серо-синюю куртку с белыми вставками на плечах, синие джинсы и ботинки черного цвета.
Если вы видели Сергея после 4 января или знаете, где он сейчас находится, позвоните по телефонам 02, 102, 112 или на горячую линию ЯрСпаса – 89109640838.
ИСТОЧНИК KP.RU