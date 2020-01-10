2020-01-10T11:32:38+03:00
Общество

В Ярославле пропал 35-летний мужчина с голубыми глазами

Последний раз его видели 4 января
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
ФОТО: ЯрСпасФОТО: ЯрСпас
Изменить размер текста:

В Ярославле пропал 35-летний мужчина. Сергей Владимирович Ландаренко вышел из дома во Фрунзенском районе 4 января 2020 года и не вернулся.

Сергей выглядит на свой возраст. Рост – 180 сантиметров. Среднего телосложения. Волосы русые, стрижка короткая. Глаза голубые.

Был одет в серо-синюю куртку с белыми вставками на плечах, синие джинсы и ботинки черного цвета.

Если вы видели Сергея после 4 января или знаете, где он сейчас находится, позвоните по телефонам 02, 102, 112 или на горячую линию ЯрСпаса – 89109640838.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушел с сумкой через плечо: на Перекопе пропал мужчина
Жители 2 микрорайона Брагино требуют от властей разобраться с мусором, оставшимся после ремонта Тутаевского шоссе
«Выходите работать руками, а не языком». Ярославцы в гневе из-за запущенности города
Машина кувыркалась десятки метров. На проспекте Октября в Ярославле вдребезги разбилась иномарка
В Большом Селе гость украл у подруги духовку
Мэрия Ярославля пообещала отремонтировать объезд Тутаевского шоссе
Ярославской математической школе №33 в 2020 году исполнится 215 лет
В Борисоглебском районе Ярославской области утром горел частный дом
В Ярославле на Московском проспекте машина влетела в забор и перевернулась
Не игра красна, а победа
Восемь ярославцев представят регион на зимних юношеских Олимпийских играх
Двое ярославцев наворовали сыра со склада магазина на 100 тысяч рублей
Какая погода будет в Ярославле в выходные
Поездка к «Сибири» получилась у «бронепоезда» неудачной
Ярославские приставы отдали пивное оборудование должника кредитной организации
В Ярославле сотрудники Росгвардии помогли дедушке дойти до дома
Ярославец задолжал страховой, и приставы арестовали его машину
Фестиваль «Зимние вечера в Ростовском кремле» продолжается
В Рыбинске пройдут соревнования по биатлону
В Ярославле проверили, заезжает ли маршрутка №71 на улицу Промышленную
«Ростелеком» обновил мобильное приложение «Биометрия»
Какие дворы отремонтируют в Рыбинске по проекту «Решаем вместе!». Адреса
В Ярославской области легковушка не поделила дорогу с «КРАЗом»