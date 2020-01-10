В Ярославле пропал 35-летний мужчина с голубыми глазами

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:32:38+03:00

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В Ярославле пропал 35-летний мужчина. Сергей Владимирович Ландаренко вышел из дома во Фрунзенском районе 4 января 2020 года и не вернулся.

Сергей выглядит на свой возраст. Рост – 180 сантиметров. Среднего телосложения. Волосы русые, стрижка короткая. Глаза голубые.

Был одет в серо-синюю куртку с белыми вставками на плечах, синие джинсы и ботинки черного цвета.

Если вы видели Сергея после 4 января или знаете, где он сейчас находится, позвоните по телефонам 02, 102, 112 или на горячую линию ЯрСпаса – 89109640838.

ИСТОЧНИК KP.RU