В Ярославле воровка зашла в подъезд и утащила велосипед прямо под камерами
Во вторник, 7 января, в Ярославле на Республиканском проезде неизвестная женщина зашла в подъезд и украла велосипед. Она шла вдоль дома прогулочным шагом, осторожно приоткрыла дверь, выбрала нужный экземпляр, спустилась и пошла дальше. Местные жители ищут любительницу чужого добра и просят им в этом помочь.
– Не очень давно было естественно оставить велик или коляску на улице, жить без решёток и замков. Воровство случалось, конечно, но редко. Тогда осуждали бы вора, теперь того, кто оставил без присмотра, – пишет в комментариях Галина.
И она права, ведь большинство горожан осуждают не воровку, а тех, кто безответственно оставил велосипеды и детские коляски не пристегнутыми.
– После такой рекламы сейчас придут в масках зайчиков остатки разбирать, – считают ярославцы.
В Ярославле женщина украла велосипед из подъезда .ВИДЕО: Ксения Антонова
ИСТОЧНИК KP.RU