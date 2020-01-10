2020-01-10T10:48:11+03:00
Происшествия

В Ярославле воровка зашла в подъезд и утащила велосипед прямо под камерами

Владельцы железного коня ищут женщину [видео]
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Ксения АнтоноваФОТО: Ксения Антонова
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Во вторник, 7 января, в Ярославле на Республиканском проезде неизвестная женщина зашла в подъезд и украла велосипед. Она шла вдоль дома прогулочным шагом, осторожно приоткрыла дверь, выбрала нужный экземпляр, спустилась и пошла дальше. Местные жители ищут любительницу чужого добра и просят им в этом помочь.

– Не очень давно было естественно оставить велик или коляску на улице, жить без решёток и замков. Воровство случалось, конечно, но редко. Тогда осуждали бы вора, теперь того, кто оставил без присмотра, – пишет в комментариях Галина.

И она права, ведь большинство горожан осуждают не воровку, а тех, кто безответственно оставил велосипеды и детские коляски не пристегнутыми.

– После такой рекламы сейчас придут в масках зайчиков остатки разбирать, – считают ярославцы.

В Ярославле женщина украла велосипед из подъезда .ВИДЕО: Ксения Антонова

ИСТОЧНИК KP.RU

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