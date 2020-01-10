В Ярославле транспорт до Нижнего поселка ходит по новому расписанию
Изменилось время движения автобусов №12 и №22 в будни
Изменилось расписание автобусов №12 и №22Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ярославле со вчерашнего дня, 9 января, изменилось расписание движения автобусов №12 и №22 в рабочие дни. Пассажирам стоит быть внимательными при планировании своих поездок, иначе можно опоздать на работу или помахать рукой вслед последнему автобусу.
Автобус №12 «Нижний поселок – Торговый переулок»
РАСПИСАНИЕ
День
Нижний посёлок
Торговый переулок
Автобус №22 «ЯМЗ – Нижний поселок»
РАСПИСАНИЕ
День
ЯМЗ
Нижний посёлок
ИСТОЧНИК KP.RU