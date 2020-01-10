В Ярославле транспорт до Нижнего поселка ходит по новому расписанию

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:41:32+03:00

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В Ярославле со вчерашнего дня, 9 января, изменилось расписание движения автобусов №12 и №22 в рабочие дни. Пассажирам стоит быть внимательными при планировании своих поездок, иначе можно опоздать на работу или помахать рукой вслед последнему автобусу.

Автобус №12 «Нижний поселок – Торговый переулок»

РАСПИСАНИЕ

День

Нижний посёлок

Торговый переулок

Автобус №22 «ЯМЗ – Нижний поселок»

РАСПИСАНИЕ

День

ЯМЗ

Нижний посёлок

ИСТОЧНИК KP.RU