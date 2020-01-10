Внимание, студенты! В Ярославле изменится расписание движения автобуса №22С
На время зимней сессии и студенческих каникул в Ярославле изменится расписание движения автобуса №22С, который ходит по маршруту «Красная площадь – Студенческий городок».
С 9 января по 1 февраля он будет работать по новому расписанию.
Рабочие дни и суббота
- Красная площадь: 07:28, 08:22, 09:17, 10:11, 12:44, 13:47, 14:40, 15:33, 16:25, 17:17.
- Студенческий городок: 07:55, 08:50, 09:44, 10:38, 13:11, 14:15, 15:07, 16:00, 16:50, 17:44.
В воскресенье маршрут не работает. Не будет он работать и со 2 февраля до 9 февраля.
С 10 февраля маршрут начнет работать по своему обычному расписанию.
ИСТОЧНИК KP.RU