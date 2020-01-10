2020-01-10T10:11:17+03:00
Общество

Внимание, студенты! В Ярославле изменится расписание движения автобуса №22С

В первых числах февраля транспорт ходить не будет
Полина Вачнадзе
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С 10 февраля маршрут начнет работать по своему обычному расписанию.С 10 февраля маршрут начнет работать по своему обычному расписанию.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На время зимней сессии и студенческих каникул в Ярославле изменится расписание движения автобуса №22С, который ходит по маршруту «Красная площадь – Студенческий городок».

С 9 января по 1 февраля он будет работать по новому расписанию.

Рабочие дни и суббота

- Красная площадь: 07:28, 08:22, 09:17, 10:11, 12:44, 13:47, 14:40, 15:33, 16:25, 17:17.

- Студенческий городок: 07:55, 08:50, 09:44, 10:38, 13:11, 14:15, 15:07, 16:00, 16:50, 17:44.

В воскресенье маршрут не работает. Не будет он работать и со 2 февраля до 9 февраля.

С 10 февраля маршрут начнет работать по своему обычному расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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