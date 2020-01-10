Ярославские заключенные подготовили театрально-световое шоу

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:52:57+03:00

Концепция выступления – противостояние добра и зла в современном мире

Изменить размер текста: A A

В новогодние праздники в колонии №2 осужденные показали театрально-световое шоу.

Посмотреть представление пришли более 300 человек, среди которых депутат Рыбинского муниципального района Евгения Федорова и председатель Общественной организации лиц, пострадавших от радиационных катастроф «Союз-Чернобыль» Рыбинска, член ОНК региона Александр Мышкарев.

Мужчины, которые находились в колонии, долгое время готовились к шоу. Они придумывали образы, подбирали музыку, шили костюмы и готовили реквизит – инфракрасные лампы и светящуюся краску для тела.

– По словам авторов шоу, главная идея театральной постановки – вечные вопросы противостояния добра и зла в современном мире, – рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU