В Ярославле будут судить мужчину, который пускал к себе в квартиру наркоманов за дозу наркотика

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:17:43+03:00

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34-летнего ярославца будут судить сразу по двум статья. Он уже признал вину в незаконном приобретении, хранении наркотических средств в крупном размере и в том, что систематически предоставлял свое жилье для потребления наркотиков.

По версии следствия, в квартире нигде не работающего мужчины, которая находится в Красноперекопском районе, регулярно собирались наркоманы и там употребляли разные вещества. Их, а также приспособления для потребления, гости приносили с собой. Хозяин квартиры за такую «аренду» брал «натурой», то есть порцией наркотика.

В октябре прошлого года мужчину задержали наркополицейские. У него нашли и изъяли «соль» общей массой более двух граммов.

- Свою вину обвиняемый признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU