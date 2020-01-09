Центр Ярославля будет закрыт для проезда машин до середины марта

9 Янв. 2020 2020-01-09T19:09:04+03:00

Об этом сообщили в мэрии города

Изменить размер текста: A A

Дороги в центре Ярославля останутся перекрытыми для движения транспорта. Ограничения коснутся участков Советской площади, улиц Кирова и Нахимсона, а также площади Челюскинцев. Проезд для машин будет запрещен до 15 марта.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля, такие ограничения связаны с проведением праздников и других культурно-массовых мероприятий на Советской площади.

Напомним, что из-за празднования Крещения в городе также вводится ограничение на движение, стоянку и парковку машин на некоторых территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU