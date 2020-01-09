Центр Ярославля будет закрыт для проезда машин до середины марта
Об этом сообщили в мэрии города
Ограничения связаны с проведением культурно-массовых мероприятий на Советской площади.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Дороги в центре Ярославля останутся перекрытыми для движения транспорта. Ограничения коснутся участков Советской площади, улиц Кирова и Нахимсона, а также площади Челюскинцев. Проезд для машин будет запрещен до 15 марта.
Как пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля, такие ограничения связаны с проведением праздников и других культурно-массовых мероприятий на Советской площади.
Напомним, что из-за празднования Крещения в городе также вводится ограничение на движение, стоянку и парковку машин на некоторых территориях.
ИСТОЧНИК KP.RU