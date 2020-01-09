2020-01-09T18:50:59+03:00
Общество

В Ярославле на Крещение ограничат движение транспорта

А также стоянку и остановку машин
Полина Вачнадзе
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Временный запрет на проезд транспорта будет действовать 19 января с 18:00 до 22:00.Временный запрет на проезд транспорта будет действовать 19 января с 18:00 до 22:00.Фото: Мэрия Ярославля
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Временный запрет на проезд транспорта будет действовать с 18:00 18 января до 22:00 19 января. Ограничения коснутся территории у Свято-Введенского Толгского женского монастыря в поселке Толга, подъезда к Петропавловскому парку и парку Подзеленье.

Кроме того, в районе Толгского монастыря, Петропавловского парка и на участке улицы Куропаткова вводится временное ограничение стоянки и остановки автомобилей.

Мэрия просит водителей быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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