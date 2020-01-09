2020-01-09T18:19:41+03:00
Общество

В области увеличили число автобусных рейсов от Ярославля до Рыбинска и обратно

В правительстве региона пояснили, что работу транспорта корректируют с учетом замечаний пассажиров
Полина Вачнадзе
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В тестовый период работает телефон справочной: +7(4852)67-40-80.В тестовый период работает телефон справочной: +7(4852)67-40-80.Фото: Полина Вачнадзе
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По данным регионального правительства, с 1 по 8 января по техническим причинам не состоялось 1,5 процента запланированных рейсов, что в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, что с начала года в области началось тестирование новой схемы движения автобусов пригородного и междугороднего

сообщения, что вызвало немало нареканий пассажиров. Особенно много претензий к движению автобусов из Ярославля в Рыбинск и обратно.

– Мы тщательно мониторим все обращения граждан, в том числе и в социальных сетях, работаем с перевозчиками, – рассказал и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко. – На основе анализа полученных данных в схему вносятся изменения.

В частности, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области, усовершенствована работа перевозчика маршрута №500 как раз рыбинского направления. Добавлены рейсы в вечернее время как в прямом, так и обратном направлении, выделен дополнительный резервный транспорт, используются автобусы большого класса вместимости. С 9 января на маршрут выведены три 55-местных автобуса с повышенным уровнем безопасности и вместимости - эти машины будут ходить в пиковые часы.

С обновленным расписанием можно ознакомиться на сайте ГБУ ЯО «Яроблтранском», вкладки «Расписание междугородних и областных автобусов», «Расписание пригородных автобусов». В тестовый период работает телефон справочной: +7(4852)67-40-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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