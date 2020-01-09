2020-01-09T17:19:30+03:00
Происшествия

В Угличе пьяный парень причинил физическую боль сбитому сотруднику ДПС

Он протащил инспектора по земле на своей машине
Роман РЫЖИКОВ
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Свою машину он увидит не скороСвою машину он увидит не скороФото: СУ СКР по Ярославской области
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На 24-летнего жителя Углича завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Раньше парня уже судили за наркотики. В этот раз он тоже совершил серьезное преступление – специально сбил ДПСника.

Конфликт между пьяным молодым человеком за рулем иномарки и стражем порядка произошел в декабре прошлого года. Ночью сотрудники ДПС попытались остановить подозрительную машину, но не тут-то было. Когда гонщика под мухой все же удалось остановить, он отказался покидать салон. Вместо этого он включил заднюю передачу и рванул с открытой дверью, сбив сотрудника и протащив его несколько метров по земле. Добром это, естественно, не кончилось.

- В результате преступных действий злоумышленника потерпевшему были причинены физическая боль и телесные повреждения, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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