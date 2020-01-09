2020-01-09T16:53:17+03:00
Экономика

Зрителей Wink ожидает сразу пять кинопремьер в январе

«Ростелеком» представляет пять ярких новинок мирового кинематографа, которые можно посмотреть только в российском онлайн-кинотеатре Wink
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Разнообразие жанров порадует даже самых притязательных киноманов: зрелищный боевик «Последний бросок», лирическая драма «Матиас и Максим» и легкие комедии для хорошего настроения — «Выпьем за любовь», «Корпоративные животные» и «Нянька на рождество». Бонусом к киноновинкам Wink на неделю раньше официальной премьеры покажет первые эпизоды нового сериала «Пианино».

Новинки кинематографа уже сейчас доступны в Wink в подписках: «Для праздников», «Для ценителей», «Для любителей» и «Для киноманов»

Новинки кинематографа уже сейчас доступны в Wink в подписках: «Для праздников», «Для ценителей», «Для любителей» и «Для киноманов»

Гарантированно настроение поднимет немецкая комедия «Выпьем за любовь» о семейном ужине.

Еще одна немецкая премьера в России — комедия «Нянька на Рождество». Это интересное и смешное приключение мелкого воришки Дениса, который случайно оказался сиделкой у богатого бизнесмена, прикованного к инвалидному креслу.

Для любителей зрелищ в онлайн-кинотеатре Wink доступен новый американский боевик «Последний бросок» с участием российских звезд Гоши Куценко и Равшаны Курковой. Фильм основан на реальной истории, которая произошла в Албании. По сюжету, в небольшом албанском городе бандиты производят и распространяют наркотики по всей Европе, в преступной схеме замешаны полиция, чиновники и бизнес. Ситуация вышла из-под контроля, и элитный отряд полицейских решает прекратить этот беспредел.

Драма со смыслом «Матиас и Максим» — это работа именитого канадского режиссера Ксавье Долана, в которой он обращается к остросоциальным темам взросления, сложных отношений с родителями, собственного восприятия и суровой реальности окружающего мира.

Кроме ярких киноновинок, зрителей ждет еще один сюрприз от Wink. В России впервые покажут новый сериал «Пианино», который уже завоевал любовь зрителей из других стран и имеет высокий рейтинг. Официальная премьера состоится 15 января на телеканале Fox.

Новинки кинематографа уже сейчас доступны в Wink в подписках: «Для праздников», «Для ценителей», «Для любителей» и «Для киноманов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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