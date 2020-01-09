В Рыбинске назвали самые популярные имена для детей в 2019 году

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:36:57+03:00

В прошлом году в Рыбинске появилось на свет 1566 малышей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Итак, в прошлом году в Рыбинске появилось на свет 1566 малышей, что, кстати, меньше, чем в 2018-м. Тогда родился 1821 ребенок. Самыми популярными именами для девочек стали Софья и София, а мальчиков чаще всего называли Артемами.

В ушедшем году поженилось 1279 пар, что опять же меньше года предыдущего. В 18-м году узами брака сочетались 1303 пары. Но стало меньше и разводов: 796 пар решили, что дальше им не по пути.

Значительно снизилась смертность: в прошлом году умерло 3022 человека, в 2018-м – 3200, в 2017-м – 3344.

Подвели работники загса и итоги первых новогодних дней. За это время родилось 4 человека, зарегистрировано два брака и 4 развода, 32 рыбинца ушли из жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU