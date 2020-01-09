2020-01-09T15:40:57+03:00
Спорт

Ярославская спортсменка взяла серебро на этапе Кубка мира по триатлону

Юлия Сурикова отстала от победительницы на 23 секунды
Полина Вачнадзе
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Юлия Сурикова отстала от победительницы на 23 секунды. ФОТО: группа управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля ВКонтактеЮлия Сурикова отстала от победительницы на 23 секунды. ФОТО: группа управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля ВКонтакте
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В китайском городе Харбин прошел первый в истории зимнего триатлона этап Кубка мира. Ярославна Юлия Сурикова финишировала второй с результатом 01:35:04, отстав от победительницы Дарьи Рогозиной всего на 23 секунды.

Дистанция гонки составила 7,2 километра бег, 12 километров маунтибайк и 10,6 километров беговые лыжи.

Другой ярославский спортсмен, участвовавший в этапе Кубка мира, призовых мест не занял. Кирилл Тараканов в мужской гонке пришел девятым.

Чемпионат мира по зимнему триатлону будет проходить с 7 по 9 февраля в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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