В Ярославле вновь закрыли каток на Советской площади
Там идут технические работы
10 января каток откроют для посетителей. ФОТО: группа управления по физической культуре и спорту мэрии ВКонтакте
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Плохая новость для тех, кто сегодня, 9 января, хотел отправиться на каток в центре Ярославля: до завтрашнего утра ледовая площадка закрыта для посетителей. Там сейчас ведутся технические работы.
Но, как сообщает управление по физической культуре и спорту мэрии города, уже завтра, 10 января, каток вновь откроют для посетителей. С 9 утра он будет доступен для всех любителей активного отдыха. Напомним, что вход на каток бесплатный.
ИСТОЧНИК KP.RU