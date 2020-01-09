2020-01-09T14:20:23+03:00
Общество

В Ярославле вновь закрыли каток на Советской площади

Там идут технические работы
Полина Вачнадзе
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10 января каток откроют для посетителей. ФОТО: группа управления по физической культуре и спорту мэрии ВКонтакте10 января каток откроют для посетителей. ФОТО: группа управления по физической культуре и спорту мэрии ВКонтакте
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Плохая новость для тех, кто сегодня, 9 января, хотел отправиться на каток в центре Ярославля: до завтрашнего утра ледовая площадка закрыта для посетителей. Там сейчас ведутся технические работы.

Но, как сообщает управление по физической культуре и спорту мэрии города, уже завтра, 10 января, каток вновь откроют для посетителей. С 9 утра он будет доступен для всех любителей активного отдыха. Напомним, что вход на каток бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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