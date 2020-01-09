В Ярославский зоопарк можно сдать живые ели

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:18:03+03:00

Их будут добавлять в корм для животных

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После праздников елку, отслужившую свое, можно не просто выкинуть на помойку, а сделать доброе дело и сдать ее на корм животным. Ярославский зоопарк вновь запустил свою многолетнюю акцию: начиная с сегодняшнего дня, 9 января, здесь принимают все хвойные деревья за исключением голубых елей.

Хвойные породы содержат много витамина С и используются в качестве добавки к рациону питания животных. Кроме того, из них делают живые изгороди и подстилки в вольерах для обитателей зоопарка.

Елки принимают без игрушек и мишуры. Можно привезти ветки, опилки хвойных и лиственных пород, а также стружку за исключение включений ДВП, ДСП и других искусственных добавок от мебельного производства.

Пункт приема хвойных открыт на парковке у зоопарка, рядом с пунктом службы безопасности с 10:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU