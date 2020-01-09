2020-01-09T12:09:09+03:00
Общество

В Рыбинске повысилась плата за детские сады

Увеличение стоимости произошло с 1 января
Полина Вачнадзе
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За один день в детском саду с 12-часовым пребыванием родители будут платить 165 рублей.За один день в детском саду с 12-часовым пребыванием родители будут платить 165 рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Новая стоимость за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях введена с 1 января. Теперь за один день в детском саду с 12-часовым пребыванием родители будут платить 165 рублей, с круглосуточным пребыванием – 180 рублей. И в том, и в другом случае стоимость одного дня в садике увеличилась на 10 рублей за день.

Родительская плата за детский сад не взимается, если ребенок относится к категории детей-инвалидов или сирот, а также имеет туберкулезную интоксикацию. На 50% снижена стоимость пребывания в дошкольном учреждении детей из многодетных семей и чьи родители имеют инвалидность I или II групп.

Постановление о взимании платы за присмотр и уход за детьми подписано главой Рыбинска Денисом Добряковым 26 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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