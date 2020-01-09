Метель и гололедица. МЧС опубликовало предупреждение о непогоде в Ярославской области

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:32:59+03:00

Как минимум до вечера в регионе будет идти снег Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня в регионе снежно и облачно

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По данным Ярославского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» сегодня, 9 января, в Ярославской области до самого вечера продержится облачная погода, будет идти мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Из-за неблагоприятных погодных условий велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, есть риск увеличения количества ДТП. Все эти прелести зимней непогоды ярославцы уже смогли прочувствовать на себе, когда утром добирались на работу.

Прогнозируются и обрывы линий электропередач и линий связи по причине налипания мокрого снега, из-за ветра – обрушение ветхих крыш и конструкций, нарушения в системе ЖКХ и ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU