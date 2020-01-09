Метель и гололедица. МЧС опубликовало предупреждение о непогоде в Ярославской области
По данным Ярославского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» сегодня, 9 января, в Ярославской области до самого вечера продержится облачная погода, будет идти мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Из-за неблагоприятных погодных условий велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, есть риск увеличения количества ДТП. Все эти прелести зимней непогоды ярославцы уже смогли прочувствовать на себе, когда утром добирались на работу.
Прогнозируются и обрывы линий электропередач и линий связи по причине налипания мокрого снега, из-за ветра – обрушение ветхих крыш и конструкций, нарушения в системе ЖКХ и ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU