2020-01-09T11:32:59+03:00
Общество

Метель и гололедица. МЧС опубликовало предупреждение о непогоде в Ярославской области

Сегодня в регионе снежно и облачно
Полина Вачнадзе
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Как минимум до вечера в регионе будет идти снегКак минимум до вечера в регионе будет идти снегФото: Евгения ГУСЕВА
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По данным Ярославского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» сегодня, 9 января, в Ярославской области до самого вечера продержится облачная погода, будет идти мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Из-за неблагоприятных погодных условий велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, есть риск увеличения количества ДТП. Все эти прелести зимней непогоды ярославцы уже смогли прочувствовать на себе, когда утром добирались на работу.

Прогнозируются и обрывы линий электропередач и линий связи по причине налипания мокрого снега, из-за ветра – обрушение ветхих крыш и конструкций, нарушения в системе ЖКХ и ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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