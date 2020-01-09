2020-01-09T11:09:35+03:00
Происшествия

Под Ярославлем «Логан» вылетел под фуру, водитель погиб

Легковушка врезалась в «Сканию» у деревни Воробино
Роман РЫЖИКОВ
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Житель Ярославской области скончался на месте ДТПЖитель Ярославской области скончался на месте ДТПФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Ранним утром 9 января в Ярославской области произошло смертельное ДТП. На Костромском шоссе, у деревни Воробино, в 6:35 легковушка врезалась во встречную фуру. За рулем «Рено Логан» находился 57-летний мужчина. Он погиб до приезда бригады скорой помощи. «Сканией» управлял 37-летний водитель. Он не пострадал. Оба водителя – жители Ярославской области. Пассажирскую часть легковушки смяло до неузнаваемости, почти пополам. Кабину фуры от удара свернуло в сторону.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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