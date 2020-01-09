2020-01-09T11:03:54+03:00
Происшествия

Врезался в дерево из-за черной кошки: ярославца осудят за ДТП с погибшим пассажиром

Расследование уголовного дела передано в суд
Екатерина РЯБЦЕВА
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Следствие разбиралось, действительно ли виновато животное/ФОТО: Владислава КуимоваСледствие разбиралось, действительно ли виновато животное/ФОТО: Владислава Куимова
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27 августа 2019 года на улице Маяковского в Заволжском районе 30-летний мужчина был за рулем японского автомобиля. В какой-то момент произошло странное стечение обстоятельств и Мицубиши Ланцер врезался в дерево. 34-летний пассажир иномарки погиб от полученных травм. На водителя возбудили уголовное дело.

– В ходе следствия обвиняемый представил версию о том, что не справился с управлением из-за черной кошки, которая перебегала через дорогу, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Также были проведены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Мужчина, управляющий машиной, признал вину в случившемся.

Расследование уголовного дела завершили и направили в суд. Суеверный ярославец может получить пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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