В Ярославской области столкнулись джип и автобус

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:21:06+03:00

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ДТП произошло вечером 7 января. В Переславском района на 155 километре трассы М-8 столкнулись автомобиль Suzuki Grand Vitara и автобус Neoplan. Судя по фотографиям с места аварии, у джипа разворотило всю переднюю часть.

К счастью, в этом ДТП, по данным ГУ МЧС России по Ярославской области, никто серьезно не пострадал. На место выезжали четыре спасателя.

ИСТОЧНИК KP.RU