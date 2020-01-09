В Ярославской области столкнулись джип и автобус
Пассажиры, к счастью, серьезных травм не получили
ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
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ДТП произошло вечером 7 января. В Переславском района на 155 километре трассы М-8 столкнулись автомобиль Suzuki Grand Vitara и автобус Neoplan. Судя по фотографиям с места аварии, у джипа разворотило всю переднюю часть.
К счастью, в этом ДТП, по данным ГУ МЧС России по Ярославской области, никто серьезно не пострадал. На место выезжали четыре спасателя.
ИСТОЧНИК KP.RU