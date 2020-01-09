2020-01-09T09:30:40+03:00
Происшествия

Ярославец узнал пароль от банковской карты знакомого и прокутил 39 тысяч рублей

А потерпевший написал заявление
Полина Вачнадзе
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Возбуждено уголовное дело по статье «КражаВозбуждено уголовное дело по статье «КражаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Заявление в дежурную часть полиции Ярославского района проступило от 61-летнего мужчины. С его карты было списано и снято чуть более 39 тысяч рублей.

Подозреваемого долго искать не пришлось. Им оказался 24-летний знакомый потерпевшего. Мужчины вместе выпивали, что и стало началом не очень приятной истории, которая привела к возбуждению уголовного дела.

- Подозреваемый пояснил, что совместно с заявителем распивал алкогольные напитки, после чего тот передал ему свою банковскую карту и сообщил пароль, чтобы молодой человек сходил в магазин и купил еще алкоголя. Вернувшись из магазина, подозреваемый решил не возвращать карту хозяину и оставил ее себе, после чего расплачивался ею в торговых точках и снимал наличные, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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