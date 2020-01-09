В Ярославской области окажут помощь семье, в которой дети погибли при пожаре
Правительство Ярославской области окажет помощь семье, в которой случилась трагедия. Напомним, что в ночь с 6 на 7 января в доме в деревне Кучеры Борисоглебского района начался пожар. В огне погибли трое детей 5,8 и 11 лет. Их родители получили ожоги средней тяжести и сейчас находятся в соловьевской больнице.
- Правительство и районная администрация прорабатывают вопрос по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим, - говорится в сообщении правительства региона в социальных сетях.
По факту происшествия СКР по Ярославской области возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной трагедии стала неисправная проводка в доме.
ИСТОЧНИК KP.RU