В Ярославской области окажут помощь семье, в которой дети погибли при пожаре

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:16:13+03:00

По предварительной версии, причиной трагедии стала неисправная проводка в доме. ФОТО: группа правительства Ярославской области в соцсети

Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 января

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Правительство Ярославской области окажет помощь семье, в которой случилась трагедия. Напомним, что в ночь с 6 на 7 января в доме в деревне Кучеры Борисоглебского района начался пожар. В огне погибли трое детей 5,8 и 11 лет. Их родители получили ожоги средней тяжести и сейчас находятся в соловьевской больнице.

- Правительство и районная администрация прорабатывают вопрос по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим, - говорится в сообщении правительства региона в социальных сетях.

По факту происшествия СКР по Ярославской области возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной трагедии стала неисправная проводка в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU