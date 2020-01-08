Девочку с кольцом в носу и разноцветными глазами нашли в Ярославле

8 Янв. 2020 2020-01-08T20:35:34+03:00

У девушки, которую искали, один гла был зеленый, а другой - голубой Фото: Андрей КОПАЛОВ

С ней все в порядке

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Окончены поиски пропавшей в Дзержинском районе Ярославля 14-летней девушки. Оксана Бобренева ушла из дома три дня назад, шестого января. С тех пор о ее местонахождении было ничего неизвестно. Подростка искали волонтеры и полиция. Сегодня поисковики объявили о прекращении розыска. Девушка нашлась, живая и невредимая.

Не заметить подростка было трудно: у девушки кольцо в носу, черные волосы и глаза разного цвета.

Информацию о том, где пропадала несовершеннолетняя, не разглашают.

ИСТОЧНИК KP.RU