Девочку с кольцом в носу и разноцветными глазами нашли в Ярославле
С ней все в порядке
У девушки, которую искали, один гла был зеленый, а другой - голубойФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:
Окончены поиски пропавшей в Дзержинском районе Ярославля 14-летней девушки. Оксана Бобренева ушла из дома три дня назад, шестого января. С тех пор о ее местонахождении было ничего неизвестно. Подростка искали волонтеры и полиция. Сегодня поисковики объявили о прекращении розыска. Девушка нашлась, живая и невредимая.
Не заметить подростка было трудно: у девушки кольцо в носу, черные волосы и глаза разного цвета.
Информацию о том, где пропадала несовершеннолетняя, не разглашают.
ИСТОЧНИК KP.RU