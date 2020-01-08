Железный характер нашего «бронепоезда» приносит волевую победу в Уфе

8 Янв. 2020 2020-01-08T20:12:02+03:00

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Еще до стартового свистка можно было ожидать, что балансирующая на подножке последнего идущего в плей-офф вагона от «Востока» Уфа сразу постарается навязать нашему ««бронепоезду» жестокий форчекинг. Так и получилось, хотя Майк Пелино и его ассистенты именно к этому были готовы.

Одним из их контраргументов был набравший великолепную форму охранник последнего рубежа вратарь Александр Лазушин, на которого в первом периоде обрушилась сумасшедшая нагрузка, так как уфимцы буквально не покидали нашу зону продолжительными отрезками времени, не давая дух перевесть. Возможно, атаки юлаевцев были не слишком хитроумны, но постоянное давление заставляло личный состав «бронепоезда» порой действовать не пределе сил. Но самое главное наша защита успевала делать, не позволяя юлаевцам без помех стрелять по воротам Лазушина, который в одном опаснейшем моменте даже фол схлопотал за сдвиг ворот, хотя это вряд ли было умышленно. Тем не менее, «бронепоезд» даже в меньшинстве отбился от чужих атак, что продолжил делать и после перерыва. Но во втором периоде юлаевцы сделали ставку на «дальнюю скамейку», что при атаках давало им шанс постоянный замен со своей ближней. Только этим можно объяснить, что один из хозяев льда на 33-й минуте получил шанс бросать с «пятака» без помех. Лазушин только коснулся ловушкой шайбы, но не больше. Казалось бы, план уфимских тренеров дает эффект. но не тут-то было.

Именно пропущенный гол «бронепоезда» дал атакам ярославцев ускорение. Сначала ярославцы прибавили активности в нейтральной зоне и этим стали больше времени проводить в чужой зоне. Если учесть, что в зоне «бронепоезда» по-прежнему защита была на высоте, то у же в третьем периоде инициатива полностью переходит к ярославцам. К тому же, стало заметно, что разогнавшийся «бронепоезд» везде опережает «конницу» башкирских казаков. У ворот Уфы замелькали опасные моменты, но вратарь у них тоже был хорош, как и Лазушин, а в одном из моментов даже выдал суперсейв, в воздухе клюшкой отразив летевшую в ворота шайбу. Пару раз были отличные моменты у Антона Ландера, который досаждал юлаевцам. К тому же, хозяева под давлением стали суетиться, за что получили два подряд удаления, причем, второе пришло за «нарушение численного состава». Правда, в Уфе у «бронепоезда» в большинстве ничего выдающегося не получалось. Зато, когда восстановилось равенство в составах, последовал стремительный выпад молодого Михаила Беляева у чужим воротам , хотя пришлось уйти с шайбой за ворота, но пас оттуда на «пятак» удался. Но не менее шикарно удался и Антону Ландеру бросок, которым он прошил уфимскую оборону и вратаря, закрытого своими и чужими. На табло -1:1.

Очень важный гол Ландера добавил скорости «бронепоезда». Однако Уфа, у которой уплывали такие важные очки, отчаянно отбивалась от атак ярославцев. Но только до овертайма, где произошло нечто необычное Конечно, бывает в овертаймах, что решающий гол забивают очень быстро. Но в Уфе победа «бронепоезда» была добыта за счет нашего преимущества на вбрасываниях. Ярославцы по ходу матча выиграли почти в два раза больше вбрасываний, нежели уфимцы. Именно это оказалось решающим в овертайме. Всего 23 секунды длился овертайм. И за эти секунды уфимцы ни разу (!) не коснулись шайбы. Хотя шайбу с броска Магнуса Пяярви вратарь легко поймал. Но повторное вбрасывание в зоне, с которого Стефан да Коста откидывает шайбу точно под могучий бросок Рушану Рафикову и…Игра закончена.

У «бронепоезда» теперь 55 очков, а это уже очень близко к идущим впереди «Спартаку» и «Йокериту».

«Салават Юлаев» - «Локомотив» - 1:2 ОТ (0:0;1:0;0:1;0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU