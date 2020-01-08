2020-01-08T17:17:18+03:00
Общество

Мэрия: В праздники Ярославль чистили от снега три смены коммунальщиков

Ярославцы: Что, правда?
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Юлия Прохорова, Дороги Ярославль/facebook.comФото: Юлия Прохорова, Дороги Ярославль/facebook.com
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Праздники подошли к концу, ярославцы в новом году решили отправить мэра в отставку, а власти решили отчитаться о своей работе за время каникул. Назвав информацию о провалах Волкова клеветой, мэрия рассказала, что дороги и тротуары, по которым мы ездили и ходили все эти дни, убирались от снега в три смены: утром, днем и вечером.

По словам директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова, важнее всего было убрать зоны ЮНЕСКО и места скоплений горожан и туристов.

Вы могли подумать, что, возможно, именно поэтому своими глазами могли видеть снежную кашу на тротуарах в менее приоритетных местах, но нет.

- Несмотря на приоритетные задачи, подрядчики, которые привлечены к уборке (МУП «Городское спецавтохозяйство», МБУ «Горзеленхозстрой»), не забывают и об уборке отдалённых от центра территорий. То, как осуществляется уборка районов города, строго контролируют главы районных администраций, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Уборкой в городе ежедневно занимается 50-70 рабочих и 30-50 машин. Если вдруг вы видите, что содержание улично-дорожной сети оставляет желать лучшего, вы можете обратиться в ЕДДС (тел.: 40-40-41) и в МУП «Городское спецавтохозяйство» (тел.: 48-40-44).

ИСТОЧНИК KP.RU

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