В Ярославле пропала 14-летняя девочка с гетерохромией и кольцом в носу
Третий день в Ярославле продолжаются поиски 14-летней Оксаны Бобреневой, которая ушла из дома в Брагино 6 января и до сих пор не вернулась.
Девушка невысокого роста, около 160см, выглядит примерно на 15 лет. Худощавого телосложения, волосы черные до плеч, один глаз - зеленый, другой – голубой.
Оксана была одета в бирюзовую куртку с мехом на капюшоне, красно-бордовые штаны в клетку и черные кроссовки.
Если вы знаете что-либо об ее местонахождении, видели ее после шестого января, пожалуйста, обратитесь в полицию по телефонам: 02, 102, 112, или позвоните волонтерам на горячую линию по номеру: 8-910-964-08-38
ИСТОЧНИК KP.RU