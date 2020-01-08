2020-01-08T12:33:27+03:00
Происшествия

В Ярославле пропала 14-летняя девочка с гетерохромией и кольцом в носу

Оксана Бобренева ушла из дома 6 января и не вернулась
Роман РЫЖИКОВ
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Третий день в Ярославле продолжаются поиски 14-летней Оксаны Бобреневой, которая ушла из дома в Брагино 6 января и до сих пор не вернулась.

Девушка невысокого роста, около 160см, выглядит примерно на 15 лет. Худощавого телосложения, волосы черные до плеч, один глаз - зеленый, другой – голубой.

Оксана была одета в бирюзовую куртку с мехом на капюшоне, красно-бордовые штаны в клетку и черные кроссовки.

Если вы знаете что-либо об ее местонахождении, видели ее после шестого января, пожалуйста, обратитесь в полицию по телефонам: 02, 102, 112, или позвоните волонтерам на горячую линию по номеру: 8-910-964-08-38

ИСТОЧНИК KP.RU

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