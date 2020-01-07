На Красной площади Рыбинска состоялись массовые рождественские гулянья

7 Янв. 2020 2020-01-07T20:27:28+03:00

В рождественских традициях все пришедшие на праздник могли принять участие в благотворительной акции, оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Фото: Администрация Рыбинска

Помимо традиционных игр и ярмарки для жителей и гостей города была организована экскурсия по улице Крестовой

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В Рыбинске на Красной площади 7 января состоялись массовые рождественские гулянья. Помимо традиционных игр и ярмарки, для гостей и жителей города подготовили несколько фотозон.

- В рождественских традициях все пришедшие на праздник могли принять участие в благотворительной акции, оказать помощь тем, кто в ней нуждается, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. - Новинкой праздника стала экскурсия по улице Крестовой со Снегурочкой, в ходе которой горожанам рассказали об особенностях архитектуры и застройки старого центра Рыбинска

Завершением праздничной программы стало живое выступление Рыбинского муниципального оркестра им Аркадия Шацкого.

ИСТОЧНИК KP.RU