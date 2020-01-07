На Красной площади Рыбинска состоялись массовые рождественские гулянья
В Рыбинске на Красной площади 7 января состоялись массовые рождественские гулянья. Помимо традиционных игр и ярмарки, для гостей и жителей города подготовили несколько фотозон.
- В рождественских традициях все пришедшие на праздник могли принять участие в благотворительной акции, оказать помощь тем, кто в ней нуждается, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. - Новинкой праздника стала экскурсия по улице Крестовой со Снегурочкой, в ходе которой горожанам рассказали об особенностях архитектуры и застройки старого центра Рыбинска
Завершением праздничной программы стало живое выступление Рыбинского муниципального оркестра им Аркадия Шацкого.
ИСТОЧНИК KP.RU