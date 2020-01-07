Прокуратура Ярославской области начала проверку по факту пожара в Борисоглебском

7 Янв. 2020 2020-01-07T19:08:07+03:00

Огонь вспыхнул в ночь с 6 на 7 января, в этот момент в доме находились пять человек. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности

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Прокуратура Ярославской области начала проверку по факту пожара в посёлке Борисоглебский, где в огни погибли трое детей. В ходе проверки будет оценено исполнение требований законодательства о пожарной безопасности.

- При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Напомним, огонь вспыхнул в ночь с 6 на 7 января, в этот момент в доме находились пять человек. Из пожара удалось спастись только родителям, они госпитализированы с ожогами в состоянии средней тяжести. Две девочки 5 и 11 лет и 8-летний мальчик погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU