Прокуратура Ярославской области начала проверку по факту пожара в Борисоглебском
Прокуратура Ярославской области начала проверку по факту пожара в посёлке Борисоглебский, где в огни погибли трое детей. В ходе проверки будет оценено исполнение требований законодательства о пожарной безопасности.
- При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Напомним, огонь вспыхнул в ночь с 6 на 7 января, в этот момент в доме находились пять человек. Из пожара удалось спастись только родителям, они госпитализированы с ожогами в состоянии средней тяжести. Две девочки 5 и 11 лет и 8-летний мальчик погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU