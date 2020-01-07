2020-01-07T17:50:15+03:00
Происшествия

Ярославец умудрился украсть деньги из кассы пока продавец отвернулся

Мужчину будут судить по статье «Грабеж»
Полина ЗАЙЦЕВА
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Мужчина признал свою вину, уточняется, что ранее он уже был неоднократно судим.Мужчина признал свою вину, уточняется, что ранее он уже был неоднократно судим.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле задержали ловкого вора, который умудрился незаметно стащить деньги прямо из кассы магазина. Инцидент произошёл в Кировском районе города. Преступник дождался когда продавец отвлечется и быстро выхватил купюры из кассового автомата. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину, уточняется, что ранее он уже был неоднократно судим. В отношении него возбуждено новое уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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