Ярославец умудрился украсть деньги из кассы пока продавец отвернулся
Мужчину будут судить по статье «Грабеж»
Мужчина признал свою вину, уточняется, что ранее он уже был неоднократно судим.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле задержали ловкого вора, который умудрился незаметно стащить деньги прямо из кассы магазина. Инцидент произошёл в Кировском районе города. Преступник дождался когда продавец отвлечется и быстро выхватил купюры из кассового автомата. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.
Мужчина признал свою вину, уточняется, что ранее он уже был неоднократно судим. В отношении него возбуждено новое уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU