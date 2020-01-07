В Ярославле разыскивают 14-летнюю Александру Граф

7 Янв. 2020 2020-01-07T16:37:53+03:00

Всем, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просьбы сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 или 112 или волонтерам "ЯрСпас" по номеру 8-910-964-08-38. Фото: "ЯрСпас"\vk.сom.

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В Ярославле 6 января пропала 14-летняя Александра Граф. Девочка ушла из дома Дзержинском районе города.

Пропавшая была одета в куртку чёрного цвета, темные спортивные штаны и белые кроссовки. Александра худощавого телосложения, у неё светло-русые волосы до лопаток и карие глаза.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просьбы сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 или 112 или волонтерам "Ярспаса" по номеру 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU