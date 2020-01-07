У жителя Ярославской области злоумышленники украли восьмерых кроликов
Сумма ущерба составила порядка восьми тысяч рублей
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В полицию Ростовского района Ярославской области обратился 55-летний местный житель, у которого неизвестные украли восьмерых кроликов. Сумма ущерба составила порядка восьми тысяч рублей.
- Сотрудниками уголовного розыска установлен не работающий 34-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, - добавили в пресс-службе полиции региона. - Мужчиной даны признательные показания.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, расследование дела продолжается
ИСТОЧНИК KP.RU