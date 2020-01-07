2020-01-07T13:50:56+03:00
Происшествия

Ярославец украл из квартиры сожительницы ювелирные украшения на сумму более 30 тысяч

По данному факту возбуждено уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
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Преступнику грозит до шести лет лишения свободы.Преступнику грозит до шести лет лишения свободы.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Ярославля обратилась 35-летняя местная жительница, в квартире которой была совершена кража ювелирных украшений. Общая сумма ущерба составила 33 тысячи рублей.

- Установлено, что кражу совершил 27-летний сожитель потерпевшей, который завладел ключами от одной из закрытых комнат, откуда и совершил хищение золота и денег, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Мужчина признался, что украшения сдал в ломбард, а деньги потратил. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступнику грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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