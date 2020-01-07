2020-01-07T00:32:48+03:00
Происшествия

В Ярославле на лестничной площадке подъезда обнаружили тело женщины

На нем не было внешних признаков насильственной смерти
Екатерина РЯБЦЕВА
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Тело нашли в подъезде дома на БлюхераТело нашли в подъезде дома на БлюхераФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 3 января, в подъезде одного из домов на улице Блюхера в Дзержинском районе местные жители увидели тело женщины. Оно лежало на лестничной клетке.

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области рассказали, что тело без внешних признаков насильственной смерти.

– Материал будет направлен в следственные органы, — уточнили в ведомстве.

Позже эксперты установят причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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