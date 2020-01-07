В Ярославле на лестничной площадке подъезда обнаружили тело женщины
На нем не было внешних признаков насильственной смерти
Тело нашли в подъезде дома на БлюхераФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 3 января, в подъезде одного из домов на улице Блюхера в Дзержинском районе местные жители увидели тело женщины. Оно лежало на лестничной клетке.
В пресс-службе УМВД России по Ярославской области рассказали, что тело без внешних признаков насильственной смерти.
– Материал будет направлен в следственные органы, — уточнили в ведомстве.
Позже эксперты установят причину смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU