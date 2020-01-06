2020-01-06T15:06:38+03:00
Общество

Как в Рыбинске отпраздновать светлый день Рождества Христова

Горожанам предлагают посмотреть спектакли, поиграть у елки и сходить на экскурсии
Екатерина РЯБЦЕВА
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Отметить светлый праздник горожанам предлагают семь учреждений культурыОтметить светлый праздник горожанам предлагают семь учреждений культурыФото: Администрация Рыбинска
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День Рождества Христова в Рыбинске начнется с божественной литургии в Спасо-Преображенском Соборе.

Отметить светлый праздник горожанам предлагают семь учреждений культуры. Часть мероприятий пройдет бесплатно. Одно из них начнется на Красной площади в 11 часов.

Рыбинцы посмотрят фольклорно-музыкальную программу, посетят благотворительную и торговую ярмарки, поучаствуют в исторической фотосессии и играх у рождественской елки, а также пройдут с экскурсией от Снегурочки по Крестовой улице.

В 11 часов дня Рыбинский драматический театр покажет сказку «Путешествие к Рождественской звезде».

Также в это время в «Хорошем театре» на улице Плеханова, 33 состоится спектакль «Новый год у кота Леопольда».

В 16 часов в Рыбинском театре запланирована «Новогодняя мульт-планета».

С 16 до 21 часа в ДК «Волжский» пройдет «Большой Рождественский концерт».

А еще все желающие смогут увидеть программу «Новый год в чемодане» в экспозиционном комплексе «Советская эпоха».

С 10 до 18 часов можно посетить музей фортепиано. Все экскурсии бесплатные.

В рыбинском музее-заповеднике на Волжской набережной, 2а с 11 до 19 часов будут работать выставки «Новогодние истории», «Зима в Рыбинске», «Секреты Нового года».

Подробности можно посмотреть на сайте администрации Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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