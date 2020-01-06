Как в Рыбинске отпраздновать светлый день Рождества Христова
День Рождества Христова в Рыбинске начнется с божественной литургии в Спасо-Преображенском Соборе.
Отметить светлый праздник горожанам предлагают семь учреждений культуры. Часть мероприятий пройдет бесплатно. Одно из них начнется на Красной площади в 11 часов.
Рыбинцы посмотрят фольклорно-музыкальную программу, посетят благотворительную и торговую ярмарки, поучаствуют в исторической фотосессии и играх у рождественской елки, а также пройдут с экскурсией от Снегурочки по Крестовой улице.
В 11 часов дня Рыбинский драматический театр покажет сказку «Путешествие к Рождественской звезде».
Также в это время в «Хорошем театре» на улице Плеханова, 33 состоится спектакль «Новый год у кота Леопольда».
В 16 часов в Рыбинском театре запланирована «Новогодняя мульт-планета».
С 16 до 21 часа в ДК «Волжский» пройдет «Большой Рождественский концерт».
А еще все желающие смогут увидеть программу «Новый год в чемодане» в экспозиционном комплексе «Советская эпоха».
С 10 до 18 часов можно посетить музей фортепиано. Все экскурсии бесплатные.
В рыбинском музее-заповеднике на Волжской набережной, 2а с 11 до 19 часов будут работать выставки «Новогодние истории», «Зима в Рыбинске», «Секреты Нового года».
Подробности можно посмотреть на сайте администрации Рыбинска.
ИСТОЧНИК KP.RU