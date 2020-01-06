2020-01-06T13:04:34+03:00
Происшествия

Вор проник в дом к ярославцу и украл 8 кроликов

На 8 тысяч рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Ростовского района обратился 55-летний житель Ярославля. Он рассказал, что воры у него в доме сорвали замок и зашли в хозяйственную постройку, откуда украли 8 кроликов на 8 тысяч рублей.

Правоохранители нашли 34-летнего подозреваемого. Мужчина нигде не работал и уже привлекался к ответственности за кражи.

Он сам во всем сознался.

– Следственным подразделением ОМВД России по Ростовскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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