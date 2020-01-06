2020-01-06T11:11:33+03:00
Общество

В Ярославскую область идет трескучий мороз

Ртуть в термометре опустится до -14 градусов
Екатерина РЯБЦЕВА
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На дорогах возможен гололедНа дорогах возможен гололедФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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На несколько дней в Ярославскую область придет трескучий мороз.

6 января и ближайшие дни обещают быть облачными, но с небольшими прояснениями.

Синоптики рассказали, что ночами будет идти снег, а вот днем регион обойдется без существенных осадков.

Подует северо-западный ветер – 5-10 метров в секунду.

Днем ртуть в термометре достигнет -7 градусов, а ночью опустится до -14 градусов.

МЧС предупреждает, что на дорогах возможен гололед.

– Метеорологическая видимость: 6000-9000 метров, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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