«Бронированная» пятерка нашего «бронепоезда»

5 Янв. 2020 2020-01-05T21:54:35+03:00

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Что и говорить, начало домашнего матча с «Кунь Лунь» вызывало на трибунах «Арены-2000» тревожные чувства, потому в первые 20 минут «бронепоезду» пришлось заниматься охраной ворот Александра Лазушина, у которых время от времени буквально лёд вскипал. Моменты порой были чрезвычайно убойные. Но тем выше надо оценить действия и нашего кипера, и его партнеров, которым что-то никак не удавалось перевести игру подальше от ворот Лазушина.

Нельзя сказать, что атак от «бронепоезда» не было, но как-то они суетливо проходили и потому потерями шайбы заканчивались с понятными контратаками. чтобы переломить такое положение нужен был гол в китайские ворота, где очень надежно действовал Смит. Вот его-то пробить никак не получалось, что во втором периоде начинало как бы бесить ярославцев. Выручить мог любой гол, вплоть до такого, который называют «мусорным». Проще говоря, должно было повезти. Но ведь везёт-то тому, кто везёт.

И таким везунком стал наш защитник Роман Савченко, который вдоль левого борта продолжил атаку Антона Ландера. Не видя продолжения атаки, Роман почти из угла просто низом стрельнул на «пятак» и … Произошло чудо «мусорного гола». Блестяще жл этого игравший Смит едва успел подставить клюшку, а шайба от неё взлетела над площадью ворот и…(опять «И») опустилась на спину Смита, с которой скатилась в ворота – 1:0. Что нам и требовалось.

С этого момента, который после игры особо отметил наставник «бронепоезда» Майкл Пелино, ход матча резко изменился. Атаки «бронепоезда» приобрели акцентированный характер с завершающим броском, а в центре поля у китайской стороны уже не было аргументов. Почти тут же у «бронепоезда» большинство, которое в две минуты не удалось реализовать. Однако едва штрафник вышел на лед, Артур Каюмов и Денис Алексеев за чужими воротами раскидали защиту, пас из угла на «пятак» на Павла Кудрявцева и тот на шикарной гроссмейстерской паузе «вежливо» укладывает кипера на лёд, чтобы мимо щитков послать шайбу в сетку – 2:0.

Этот гол, похоже, деморализовал китайскую дружину окончательно. Строгая опека наших форвардов уже не та, что в первые 20 минут. Нашим уже удается не только дальними бросками тревожить вратаря, но на «пятаке» создавать острые моменты. Но это именно то, чего добивался тренерский штаб «бронепоезда» на тренировках. Надо было только добавить нестандартности действий. Это удалось добавить Артему Ильенко, впервые после долгого восстановления из-за травмы, вернувшегося на лёд. Внешне неопасный дальний бросок защитника Рушана Рафикова Артем, подставив на льду крюк клюшки, обратил в гол, отметив тем заодно своё возвращение.

3:0 после двух периодов – это уже была весомая заявка на победу. Но еще более почетной она выглядела бы при «сухаре» Лазушина и всего «бронепоезда», конечно. поэтому третий период ярославцы провели предельно аккуратно и практически на предоставляли соперникам шансов. Даже в меньшинстве «бронепоезд» пробить не смогли. Как раз наоборот получилось на 46-й минуте. Магнус Свенсон перестарался, а наказали за это соперники сами себя. Выброшенную к их воротам шайбу принял вратарь, на которого налетал Николай Коваленко. Кипер замешкался и шайба за воротами досталась Николаю. Он не спеша осмотрелся и выложил под могучий щелчок того же Романа Савченко, едва не порвавшему сетку китайской «рамки». 4:0 в меньшинстве. Браво!

Эффектной точкой в матче стал классный розыгрыш шайбы в чужой зоне при участии все тех же Коваленко и Алексеева, предоставившего право завершить Артуру Каюмову – 5:0

Убедительная победа на твердую, даже на «бронированную», пятерку. «Локомотив» закрепился в зоне плей-офф на 6-ом пока месте с 53 очками.

«Локомотив»– «Кунь Лунь» – 5:0 (0:0;3:0;2:0)

ИСТОЧНИК KP.RU