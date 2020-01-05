В Ярославле прошел первый автокарнавал

5 Янв. 2020 2020-01-05T18:20:49+03:00

Организаторы надеются, что в следующем году участников будет еще больше Фото: Мэрия Ярославля

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В субботу, 4 января, на Волжской набережной прошло красочное, яркое и громкое мероприятие. Здесь впервые устроили городской конкурс "Ярославский автокарнавал", посвященный празднованию Нового года.

В конкурсе приняли участие 18 участников: как коллективы, так и просто автомобилисты, не поленившиеся украсить свои машины новогодними игрушками и красочными гирляндами.

Так как 2020 год - особенный в истории Ярославля, в оформлении своего железного коня можно было использовать символику юбилейной даты: логотип 1010-летия или цифры "1010".

- Первый раз мы с мужем украсили свой автомобиль два года назад и прокатились на нем по городу. И тогда решили, что на следующий год мы не будем одни. Через год было уже три автомобиля. Мы видели счастливые лица горожан при виде наших машин. Сегодняшний автокарнавал — это мероприятие, к которому мы шли на протяжении трех лет. Хочу поздравить всех с новой ярославской традицией. Надеюсь, что участников с каждым годом будет больше, и мы вместе внесем немножко новогодней красоты в прекрасный

город Ярославль, - отметила участница новогоднего автокарнавала Лидия Воробьева.

Все автомобили оценивались жюри по нескольким критериям: соответствие тематике, красочность оформления, эстетичность, оригинальность идеи, целостность и гармоничность созданного образа.Участники автокарнавала получили благодарственные письма, а победители - дипломы и призы.

ИСТОЧНИК KP.RU