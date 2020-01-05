6 января на Советской площади в Ярославле пройдут хоккейные матчи

5 Янв. 2020 2020-01-05T16:00:08+03:00

Каток на Советской площади открыт каждый день Фото: Мэрия Ярославля

Салаты подъедены, нарезки уничтожены - пора идти в люди!

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Завтра, 6 января, на Советской площади в Ярославле пройдет программа "Новогодняя двадцатка". С 9 утра до 10:30 здесь можно будет увидеть хоккейную битву команд "Хорс" (Санкт-Петербург) и "ЯрЛегенда 17" - они проведут выставочный матч. Вслед за ними, с 10:45 до 12:30 выставочный матч сыграют "Вольта" (Москва) и "Спарта" (Ярославль).

С 13 часов до самого вечера будут развлекательные программы и мастер-классы в Тереме Деда Мороза.

В 15 часов стартует программа "Новогодняя двадцатка": МЫШиный прогноз, танцевальная МЫШеловка, "СЫРное селфи.

С 17:00 до 19:00 всех ждут новогодние квесты, выступления музыкальных кавер-групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и творческие выступления молодежных коллективов Ярославля.

С 16:00 до 20:00 пройдет спортивно-развлекательная программа "Спорт в каждый двор", а в 19 часов стартует Новогодний танцпол.

С 11.00 до 21:00 на площади будут работать ярмарочные ряды, а с 13:00 до 23:00 все смогут покататься на катке.

ИСТОЧНИК KP.RU