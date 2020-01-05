2020-01-05T19:52:46+03:00
Происшествия

Взял кассу. В Ярославле мужчина ограбил магазин

Продавец отвлекся, а грабитель воспользовался моментом
Полина Вачнадзе
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Злоумышленнику грозит срок за грабежЗлоумышленнику грозит срок за грабежФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Обычный с виду посетитель магазина в Кировском районе Ярославля оказался не так уж и прост. Пока продавец на что-то отвлекся, мужчина воспользовался этим моментом и вытащил деньги из кассы. "Навар" составил пять тысяч рублей.

Пострадавшие написали заявление в полицию и подозреваемого задержали. Им оказался 38-летний мужчина, который уже не раз был судим. Он не стал отпираться и во всем сознался.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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