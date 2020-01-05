Курил в доме? В Даниловском районе при пожаре погиб мужчина
ЧП произошло вечером 4 января
Дом тушили около трех часовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сообщение о пожаре в деревне Родионцево Даниловского района на пульт спасателей поступило в 20:34 4 января. На место выехали две машины и шесть пожарных. Дом тушили почти три часа.
Как оказалось, в доме находился его хозяин - 57-летний мужчина. Спасти его не удалось. Дом площадью 60 квадратов сгорел.
- По факту произошедшего проводится доследственная проверка. В качестве наиболее вероятной причины возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщает пресс-служба СКР России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU