Курил в доме? В Даниловском районе при пожаре погиб мужчина

5 Янв. 2020 2020-01-05T15:19:32+03:00

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Сообщение о пожаре в деревне Родионцево Даниловского района на пульт спасателей поступило в 20:34 4 января. На место выехали две машины и шесть пожарных. Дом тушили почти три часа.

Как оказалось, в доме находился его хозяин - 57-летний мужчина. Спасти его не удалось. Дом площадью 60 квадратов сгорел.

- По факту произошедшего проводится доследственная проверка. В качестве наиболее вероятной причины возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщает пресс-служба СКР России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU