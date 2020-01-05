В Ярославле мужчина украл деньги и ювелирку у своей сожительницы

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:01:59+03:00

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Шесть лет лишения свободы за кражу денег и ювелирных украшений у любимой женщины теперь грозит 27-летнему ярославцу. По версии правоохранительных органов, мужчина нашел ключи от одной из закрытых комнат квартиры, где жила пара, и оттуда украл вещи, принадлежащие 34-летней сожительнице. Женщина довольно быстро обнаружила пропажу и заявила в полицию. Ущерб составил 33 тысячи рублей.

- Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что деньги потратил, а ювелирные изделия сдал в ломбард. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU