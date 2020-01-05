Житель Рыбинска избил полицейского

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:14:33+03:00

Руку на представителя власти рыбинец поднимает уже не в первый раз

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Конфликт между 31-летним ранее судимым жителем Рыбинска и участковым уполномоченным разгорелся 2 января во дворе дома на улице Моторостроителей. Обвиняемый, находясь изрядно навеселе, нанес сотруднику полиции множественные удары руками по лицу и голове.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Обвиняемый находится под стражей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Отметим, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение

аналогичного преступления, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU