2020-01-05T12:14:33+03:00
Происшествия

Житель Рыбинска избил полицейского

Руку на представителя власти рыбинец поднимает уже не в первый раз
Полина Вачнадзе
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Конфликт между 31-летним ранее судимым жителем Рыбинска и участковым уполномоченным разгорелся 2 января во дворе дома на улице Моторостроителей. Обвиняемый, находясь изрядно навеселе, нанес сотруднику полиции множественные удары руками по лицу и голове.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Обвиняемый находится под стражей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Отметим, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение

аналогичного преступления, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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