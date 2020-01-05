Житель Рыбинска избил полицейского
Конфликт между 31-летним ранее судимым жителем Рыбинска и участковым уполномоченным разгорелся 2 января во дворе дома на улице Моторостроителей. Обвиняемый, находясь изрядно навеселе, нанес сотруднику полиции множественные удары руками по лицу и голове.
- Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Обвиняемый находится под стражей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Отметим, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение
аналогичного преступления, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU