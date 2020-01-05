2020-01-05T11:51:28+03:00
Происшествия

В Ярославле в подъезде дома нашли труп мужчины

Ярославца избили и оставили умирать на лестничной клетке
Полина Вачнадзе
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Подозреваемый находится под стражейПодозреваемый находится под стражейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Страшная находка у дверей квартиры: 1 января на первом этаже дома на улице Урицкого в Ярославле обнаружили тело мужчины с признаками насильственно смерти. Убитым оказался 36-летний житель этого же дома. По подозрению в совершении преступления был задержан 44-летний знакомый погибшего.

По данным следствия, в первый день нового года приятели сильно разругались и один из них сильно избил другого, после чего перетащил его в подъезд. Там мужчина и умер от полученных травм.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сейчас подозреваемый находится под стражей, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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