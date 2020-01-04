2020-01-04T23:50:25+03:00
Общество

Умер ректор Рыбинского государственного авиационного технического университета Владимир Камакин

Прощание состоится 5 января в Спасо-Преображенском соборе
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Владимир Камакин. Фото: РГАТУ/vk.comВладимир Камакин. Фото: РГАТУ/vk.com
Изменить размер текста:

Печальное известие пришло из Рыбинска: скончался исполняющий обязанности ректора РГАТУ Владимир Камакин. Прощание с ним состоится в Спасо-Преображенском соборе в воскресенье, 5 января, в 12 часов.

Мужчине было 46 лет. Что оборвало его жизнь в самом расцвете, пока не сообщается.

Доктор технических наук Владимир Камакин возглавил Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева год назад, сменив Валерия Полетаева.

Выражаем соболезнования близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер ректор Рыбинского государственного авиационного технического университета Владимир Камакин
На этот вопрос не смогли ответить знатоки «Что? Где? Когда?», а ярославец выиграл больше полумиллиона рублей
Под Рыбинском насмерть сбили пешехода
Житель Рыбинска лишился сотен тысяч рублей из-за фальшивых работодателей
Ярославна устроила пьяное ДТП перед Новым годом и чуть не погубила мужчину
«Бронепоезд» встретил новый год сухим «Шампанским»
Наполнила тележку и вывезла: в Тутаеве задержали подозреваемую в краже
За ночь в Рыбинске две машины угодили в яму, вырытую коммунальщиками
Пассажир погиб на месте: ночью под Ярославлем произошло страшное ДТП
Ярославец украл в одном из колледжей города радиаторы отопления
Мэрия Ярославля рассказала, что город вычищен от снега
В Ярославской области уволили главного гаишника Сироткина
И еще «приятных» новостей: в Ярославле увеличились взносы на капремонт
1 января в Данилове муж приревновал жену к знакомому, застрелил обоих и себя
Трое жителей Ярославской области приехали на чужой участок и вывезли на Газели металлические изделия
В Ярославле у ТЦ «Космос» загорелся дом
Как спасти свое жилье от воров, если уезжаете на праздники
Ярославца будут судить за организацию борделя
Ярославна взыскала с управляющей компании компенсацию за падение в открытый люк
В Ярославле карманник попался полицейским во время рейда по профилактике карманных краж
У рыбинского лицея ввели одностороннее движение
Школа в Ярославском районе заплатила ученице за моральный вред 50 тысяч рублей
Чтобы дома не сидеть. Куда пойти в Ярославле 1 января
Тысячи ярославцев встретили 2020-й год на Советской площади