Умер ректор Рыбинского государственного авиационного технического университета Владимир Камакин
Прощание состоится 5 января в Спасо-Преображенском соборе
Владимир Камакин. Фото: РГАТУ/vk.com
Изменить размер текста:
Печальное известие пришло из Рыбинска: скончался исполняющий обязанности ректора РГАТУ Владимир Камакин. Прощание с ним состоится в Спасо-Преображенском соборе в воскресенье, 5 января, в 12 часов.
Мужчине было 46 лет. Что оборвало его жизнь в самом расцвете, пока не сообщается.
Доктор технических наук Владимир Камакин возглавил Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева год назад, сменив Валерия Полетаева.
Выражаем соболезнования близким погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU