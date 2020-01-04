Умер ректор Рыбинского государственного авиационного технического университета Владимир Камакин

4 Янв. 2020 2020-01-04T23:50:25+03:00

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Печальное известие пришло из Рыбинска: скончался исполняющий обязанности ректора РГАТУ Владимир Камакин. Прощание с ним состоится в Спасо-Преображенском соборе в воскресенье, 5 января, в 12 часов.

Мужчине было 46 лет. Что оборвало его жизнь в самом расцвете, пока не сообщается.

Доктор технических наук Владимир Камакин возглавил Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева год назад, сменив Валерия Полетаева.

Выражаем соболезнования близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU