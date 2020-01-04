На этот вопрос не смогли ответить знатоки «Что? Где? Когда?», а ярославец выиграл больше полумиллиона рублей

4 Янв. 2020 2020-01-04T22:35:55+03:00

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В финале интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» ярославец Илья Мельников задал вопрос, на который не смогла ответить команда Ивана Жаркевича. Счет был 5:4 в пользу знатоков.

— Это было в середине 50-х годов прошлого столетия в городах российской глубинки. В зимнее время к извозчикам стали обращаться с необычной просьбой. Местные жители просили их отдать или продать дуги для лошадиных упряжек. Параллельно с этим вырос спрос на так называемый продукт, который сопутствовал работе извозчиков. Для чего нужны были дуги и как использовали этот продукт? — прозвучал вопрос ярославца.

Знатоки посчитали, что дуги служили элементами теплиц, а навоз, что вполне логично, удобрением. Если бы игроки вспомнили, что Ярославль славится хоккеем, возможно, они смогли бы дать правильный ответ.

— Внимание, правильный ответ, - произнес в своей манере «господин ведущий» Борис Крюк. — Из дуг делали клюшки, а из сопутствующего продукта — навоза — лепили шайбы.

К радости знатоков, этот промах не помешал им одержать победу в финальной игре. А вот радость Ильи Мельникова можно оценить в денежном эквиваленте – он получил 558 тысяч 935 рублей.

Еще перед тем, как задать свой вопрос, ярославец признался, что у него полно идей, как распорядиться деньгами в случае выигрыша.

ИСТОЧНИК KP.RU