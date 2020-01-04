Под Рыбинском насмерть сбили пешехода

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:38:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 3 января в Ярославской области произошло смертельное ДТП. В Рыбинском районе «Рено» сбило пешехода. За рулем французской иномарки находился 55-летний мужчина. 68-летний пенсионер по какой-то причине находился на проезжей части возле деревни Милюшино. Столкновения избежать не удалось. Попавший под колеса мужчина скончался в карете скорой помощи, когда его везли в больницу.

Сейчас сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства аварии, а Госавтоинспекция в очередной раз напоминает: пешеходы должны переходить проезжую часть только после того, как убедятся в безопасности перехода, а в темное время суток или в условиях недостаточной видимости на верхней одежде должны присутствовать световозвращающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU